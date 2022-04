Polícia apreende drogas sintéticas escondidas em potes de açaí em Salvador

Dois pacotes de drogas sintéticas e porções de maconha foram apreendidos por policiais militares da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pau da Lima), no final da manhã desta terça-feira (5), durante a Operação Força Total III.

Os PMs realizavam uma blitz na Avenida Gal Costa, em Salvador, quando avistaram um homem suspeito em um Chevrolet Prisma, cor cinza. Durante a abordagem ao veículo, os policiais encontraram diversos potes com açaí que estavam com diversas porções de drogas na parte de baixo do recipiente acondicionadas em sacos plásticos.

Na ocorrência foram apreendidos dois pacotes de drogas sintéticas não identificadas, 20 porções de maconha, um isqueiro, uma carteira contendo documentos pessoais, um aparelho celular e R$ 117,00.

O criminoso foi apresentado na Central de Flagrantes.