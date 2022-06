Polícia apreende fuzil de fabricação americana em Salvador

Um fuzil de fabricação americana foi apreendido em Salvador, durante operação no bairro de São Gonçalo do Retiro. A apreensão do modelo da arma Colt M4 aconteceu nessa quarta-feira (22).

Segundo informações da Polícia Civil, os policiais da 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho receberam uma denúncia que traficantes estariam retirando armas e drogas que estavam acondicionadas no local. Os investigadores se deslocaram até a casa e encontraram o material, mas ninguém estava na localidade.

Além do fuzil, foram apreendidas munições para calibre 5.56,01 e farta quantidade de maconha e cocaína prontas para comercialização.

Também participaram da operação policiais das 4ªDT/São Caetano, 9ª DT/Boca do Rio e 11ª DT/Tancredo Neves. Os policiais seguem nas investigações para tentar identificar os proprietários do ilícito. A arma e as drogas foram encaminhadas para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia.