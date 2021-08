Polícia apreende mais de 17 kg de maconha em Itabuna

Policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Itabuna, no sul da Bahia, apreenderam 17,6 kg de maconha em tabletes, além de 160 g de crack, escondidos em um matagal atrás de um imóvel ligado a traficantes da região.

Os investigadores encontraram os entorpecentes na manhã desta quarta-feira (25), enquanto realizavam um levantamento de locais que estariam sendo utilizados por criminosos no bairro da Sarinha.

A polícia recebeu a informação de que um traficante escondia as drogas nos fundos do imóvel que estava inabitado. "Realizamos buscas em um matagal no fundo da casa e encontramos tabletes de maconha pesando 17,640 quilos, 160 gramas de crack, uma balança, quatro cartuchos para calibre 12, embalagens e tesoura", disse o titular da DTE de Itabuna, delegado Fábio José Vieira Simões.



Os investigadores ainda encontraram um documento de identidade pertencente ao possível dono das drogas. "Iniciamos as investigações com o objetivo de obter elementos que indiquem a propriedade dos objetos apreendidos", concluiu o delegado.