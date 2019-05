Polícia apreende pistola israelense com adolescente na Bahia

Uma pistola de calibre 9mm, de fabricação israelense, foi apreendida por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), de Eunápolis, no Sul do estado, com um adolescente 15 anos, nessa segunda-feira (20).

O garoto foi apreendido em casa, no bairro Gusmão. De acordo com o delegado José Hermano Carvalho, titular da DRFR/Eunápolis, uma denúncia anônima encaminhada à polícia informava que o garoto estava armado na porta de uma escola e aguardava a saída de um aluno. Ao perceber a aproximação dos policiais, o adolescente fugiu do local.

Arma apreendida com o adolescente (Foto: Divulgação SSP-BA)

A polícia encontrou a pistola 9mm atrás da casa do garoto, onde ele a jogou, tentando se livrar da ação policial. “A origem da arma ainda está sob investigação”, explicou o delegado.

O garoto foi encaminhado ao Ministério Público (MP-BA) para a adoção de medidas socioeducativas.