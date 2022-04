Polícia apreende rojões e pedaços de madeira em ônibus da torcida do Cruzeiro

Policiais militares apreenderam pedaços de madeira e rojões dentro do ônibus da torcida do Cruzeiro, na noite de sexta-feira (8). Equipes do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (Bepe) escoltaram a torcida do Cruzeiro até à Arena Fonte Nova, onde o Cruzeiro jogou com o Bahia.

Durante a escolta, os policiais fizeram as abordagens. Além do material apreendido, a polícia também encontrou camisas da organizada Máfia Azul, torcida que se encontra atualmente punida pelo Ministério Público de Minas. Esta torcida está proibida de comparecer a estádios em todo território nacional em um período de um ano.

Segundo a polícia, apesar das apreensões, a chegada e saída dos torcedores à Arena Fonte Nova ocorreu sem o registro de nenhuma alteração.