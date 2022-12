Polícia apreende suspeito de sequestro de padre em Porto Seguro

A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos que confessou ter participado do sequestro do padre Antônio Sérgio Andrade Pires no último sábado (3) no distrito de Vale Verde, em Porto Seguro. A prisão aconteceu nesta segunda-feira (5) pela manhã após policiais militares do 8° Batalhão receberem denúncia anônima que apontava localização de um dos envolvidos no sequestro.



Segundo a informação, o suspeito se encontrava escondido no distrito de Sapirara, também em Porto Seguro. O adolescente foi apreendido e conduzido para adoção das medidas legais.



Responsável pelo caso, o delegado titular de Arraial d'Ajuda Valfredo Neto explica que casos de sequestro com agressão física e seguidos de roubo têm sido comuns na região. O adolescente apreendido ainda revelou que faz parte da quadrilha que atua na região cometendo sequestros. A linha de investigação descarta motivação política.

Ainda nesta segunda, o carro do padre foi encontrado em Itabela, município a 60 km do onde aconteceu o crime. Durante o sequestro, os criminosos roubaram o veículo e os pertences da vítima, abandonando-a na rodovia, com lesões corporais, decorrentes das agressões praticadas pelos algozes. O delegado Valfredo Neto afirma que a polícia vai submeter o carro encontrado à perícia para coletar evidências. O padre já foi ouvido.



A Diocese de Eunápolis, há 55 km de Porto Seguro, emitiu nota informando que a vítima encontra-se bem fisicamente e está sendo devidamente acompanhada e assistida pelos irmãos.



Relembre o caso

O padre Antônio Sérgio Andrade Pires foi sequestrado em Porto Seguro quando chegava à casa paroquial no último sábado (3). O crime aconteceu à noite, no Distrito Vale Verde. Segundo informações da Polícia Civil, o padre foi abordado por três homens que desembarcaram de um veículo Chevrolet Celta. Eles anunciaram o assalto e obrigaram a vítima a seguir com eles no carro dela, um VW Crossfox.

O quarto suspeito permaneceu no Celta e ficou dando apoio aos comparsas. Durante a ação, o padre foi agredido com socos e coronhadas. Além do automóvel do padre, o trio também roubou R$ 120. Diligências são realizadas para identificar e localizar os autores e o veículo roubado. O crime está sendo apurado pela 2ª DT de Arraial D'Ajuda.