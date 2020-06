Polícia apura fraude em contratos de abastecimento de veículos de vereadores na BA

Uma operação da Polícia Civil (PC), denominada Hemes, cumpriu mandados de busca e apreensão em um posto de gasolina e no prédio onde funciona a secretaria da Câmara de Vereadores, na cidade de Ipiaú, cidade doSul da Bahia, nesta terça-feira (30).

De acordo com a PC, a operação foi deflagrada após denúncia do Tribunal de Contas do Município (TCM) e apura possíveis irregularidades na prestação de contas feita pela Câmara Municipal referentes aos contratos de abastecimentos dos veículos.

Conforme a Polícia Civil, em um ano, dois veículos que pertencem à câmara rodaram um total de 91.758 km. Esse percurso, segundo a investigação, equivale a duas voltas ao mundo. “Encontramos divergências no registro dos odômetros dos dois veículos, além de erros relevantes, que chamam atenção, sobre quilometragem e percursos informados”, afirma o delegado Rodrigo Fernando, titular da Delegacia Territorial (DT) de Ipiaú.

Ainda de acordo com a PC, durante a operação também foi cumprido mandado de busca e apreensão em empresas no município de Jitaúna. “Foram encontradas divergências nos dois estabelecimentos comerciais, que registraram o mesmo endereço em um processo de dispensa de licitação, para contratação de serviço de digitalização de documentos. No local constatamos que se trata de uma localização residencial”, explica o delegado.

A operação contou com policiais da DT e teve apoio de equipes da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié).