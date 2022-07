Polícia apura se apoiador de Bolsonaro sabia da festa temática do PT

A Polícia Civil do Paraná investiga se Jorge Guaranho, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), sabia da festa temática do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. A testemunha comentou durante depoimento à delegacia que o suspeito já tinha conhecimento do evento, que foi realizado na sede da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu (Aresf).

Guaranho já foi diretor da Aresf e teria ido ao local horas antes do crime para um churrasco e um futebol. Lá, ele teve acesso às câmeras de segurança e viu que estava sendo montada a festa com a decoração com fotos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além dos símbolos do partido.

Segundo o G1, a suspeita é que o agente penal tinha "mania" de fazer rondas pela Associação e decidiu se deslocar no momento exato da festa. Os investigadores ainda apuram se Guaranho tinha acesso às imagens remotamente pelo celular.

Bolsonaro entra em contato com família de Marcelo Arruda

Na terça-feira (12), o presidente entrou em contato com a família de Marcelo Arruda por vídeo chamada. Os dois irmãos do tesouteiro, Luiz e José, não estavam presentes na festa durante o assassinato.

Na conversa, o chefe do executivo nega que a violência tenha sido por sua causa e detalhou números dos outros anos no Brasil.

"[Dizem que] meu comportamento e discurso levam a atos como esse. Em 2016, houve 61 mil mortes violentas no país. No ano passado, caiu para 41 mil. Não justifica essa imputação a mim como se eu fosse o responsável pelo que aconteceu, dos pronunciamentos, etc. Não justifica isso daí".