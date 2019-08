Polícia baiana investe mais de R$ 20 milhões na compra de 10 mil pistolas

A Bahia adquiriu 10.168 novas pistolas nesta quinta-feira (1º). O investimento feito é de aproximadamente R$ 20 milhões e os equipamentos, que são da marca austríaca Glock, chegarão no estado a partir de novembro.

O documento de autorização da compra foi assinado hoje, pelo secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa. Com a aquisição, a Bahia se torna o primeiro estado do país a adquirir maior quantidade de armamentos Glock com recursos próprios.

Modelo da arma adquirida (Foto: Divulgação)

O armamento é considerado de última geração. Chegarão à Bahia os modelos G22 Genc5 calibre.40 5&w, que serão distribuídos às unidades da Polícia Militar (PM), especializadas e ordinárias; Polícia Civil; Departamento de Polícia Técnica; Perícia Técnica; e Corpo de Bombeiro Militar.

“Demos o primeiro passo e, com certeza, ele é muito importante. Parabenizo a todos pelo esforço durante um ano para que essa negociação acontecesse. Quando tivemos a ideia de fechar esse contrato foi pensando não só na compra de novos armamentos, mas principalmente na valorização do servidor”, ressaltou Barbosa.

Presidente da Glock no Brasil, Franco Giaffone falou sobre o novo armamento. “A Bahia está adquirindo mais de 10 mil pistolas da geração cinco, e que são utilizadas pelas principais forças policiais. Com isso, passa a ser o primeiro estado a comprar o maior número de armas com recursos próprios, ou seja, sem investimento federal”, ressaltou

Segundo ele, atualmente, esse tipo de arma é utilizado apenas pela Polícia Federal, Rodoviária Federal, Exército, Gabinete de Segurança da Presidência, Câmera de Deputados e Congresso Nacional e Federal Bureau of Investigation (FBI).