Polícia Civil apreende álcool em gel em loja de informática na Pituba

A Polícia Civil aprenddeu, na manhã desta segunda-feira (23), aproximadamente 440 litros de álcool em gel, comercializado e armazenado de forma irregular. O material, que estava sendo anunciado nas redes sociais, foi encontrado por policiais do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) nos bairros da Boca do Rio e Pituba.

Segundo a diretora do DCCP, delegada Maria Selma Lima, uma denúncia levou a polícia até o suspeito e o material. “Essa apreensão é um dos resultados da operação que fizemos, na última sexta-feira (20), com a Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon). Recebemos as informações e passamos a monitorá-lo, chegando a este resultado”, pontuou.

No bairro da Pituba, os policiais flagraram o dono uma loja de produtos para informática comercializando álcool em gel, de forma irregular. Com o homem foram apreendidos 53 galões de cinco litros, 64 de um litro e 35 frascos de 300 ml. Parte do material foi apreendida em um galpão, no bairro da Boca do Rio.

De acordo com a delegada Glória Isabel, que coordenou a ação, o suspeito também praticava preço abusivo.

“Ele estava vendendo os galões de cinco litros, que custavam em média de R$ 50, por R$ 180. Além disso, ele fracionava o produto em frascos de 300 ml, caracterizando o manuseio irregular desse material”, detalhou.

O álcool em gel será encaminhado para a perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e o suspeito está á disposição da Justiça. As investigações continuam com objetivo de identificar outros possíveis envolvidos.