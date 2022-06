Polícia Civil cumpre mandados em Salvador e RMS em operação interestadual

Integrantes de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas no Rio Grande do Sul, com ramificações em mais quatro estados, são alvos de uma operação interestadual, que na Bahia conta com ações de equipes dos Departamentos de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e de Polícia Metropolitana (Depom), na manhã desta quarta-feira (22).

Mandados de busca e apreensão são cumpridos em endereços na capital baiana e na Região Metropolitana (RMS), durante a Operação Pegasus, cujas investigações são conduzidas pelo Denarc da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Mais de 50 policiais realizam as ações, que têm como objetivo a desarticulação do grupo criminoso.