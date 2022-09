Polícia Civil da BA: veja lista dos selecionados nas provas objetivas para escrivão e investigador

O Estado da Bahia divulga nesta terça-feira (13) resultado preliminar das Provas Objetivas para os cargos de Escrivão e Investigador da Polícia Civil baiana. A publicação, disponível no Diário Oficial do Estado (DOE), traz a lista dos candidatos habilitados nas referidas provas do concurso público para a corporação, realizadas no dia 24 de julho, e pode ser consultada no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br) e na página da organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

De acordo com a portaria, os interessados poderão realizar a interposição de recurso no prazo de dois dias úteis subsequentes à publicação do DOE, o que deve ser feito exclusivamente pela internet, na página do IBFC, disponível no www.ibfc.org.br. As respostas aos recursos serão prestadas no mesmo link.



Veja a lista a partir da página 93 do Diário Oficial da Bahia

Lançado em abril, o certame oferta mil vagas, sendo 150 para o cargo de Delegado, 150 para Escrivão e 700 para Investigador. Após a homologação, a Polícia Civil irá convocar os candidatos aprovados para realização de exames pré-admissionais e da investigação social e do curso de formação, como indicado em edital. Aqueles que estiverem aptos serão convocados para o curso de formação, promovido pela Polícia Civil.