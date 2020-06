Polícia Civil investiga denúncias de pedofilia envolvendo o youtuber PC Siqueira

Uma suposta conversa entre o youtuber PC Siqueira, 34 anos, e uma pessoa anônima foram divulgados na web na tarde de quarta-feira (10). Nas mensagens, que ainda não foram confirmadas como reais ou não, Siqueira revelaria ter recebido fotos de partes íntimas de uma criança de apenas seis anos. O diálogo foi vazado pelo mesmo perfil no Twitter que divulgou os prints da troca de mensagens entre Japinha, baterista do CPM 22, e uma adolescente de 16 anos.

De acordo com o jornal Extra, a Polícia Civil de São Paulo confirmou nesta quinta-feira (11) que apurando as denúncias feitas nas redes sociais. A investigação se dará na 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

O vídeo que viralizou na internet mostra um diálogo, supostamente entre Siqueira e um amigo. “Tenho uma coisa pra você”, teria dito o youtuber, logo no início. Após enviar a imagem, ele diz para o outro apagar imediatamente. “De quem era aquela bunda?”, o amigo indaga. Siqueira diz que recebeu a imagem em um Facetime com uma amiga. “Da filha dela”, responde.

“Fiquei reparando no baby doll [risos]. Ela mandou a filha mostrar a bunda pra você?”, indaga o anônimo. “[Risos] Meio que sim. Mas apaga JÁ. TUDO”, pede o youtuber. E acrescenta: “MAS TEVE ISSO. And it was awesome [e foi demais] [risos]”.

“A história é excitante. Quantos anos tem a filha dela?”, pergunta a pessoa. “6”, responde Siqueira, que ri e coloca um emoji de “o que fazer?”. “Sorry. Mas foi só isso também. Mais nada”, ele afirma. “É mais excitante a mãe fazer isso. Do que a menina em si”, diz o amigo, e Siqueira ri e concorda. “Mas ela já mandou fotos tempos atrás. Na época que ela não sabia nada”, diz. “De quê?”, questiona o anônimo. “Da menina”, o youtuber responde. “Mandou foto da menina como?”, insiste o amigo. “[Risos] Tem gente assim no mundo. Como cê acha?”, Siqueira responde. “Pelada ‘caraio’?”, questiona o anônimo. Siqueira afirma: “[Risos] lógico”.

O amigo pergunta se a mulher que mandou fotos da filha fez isso “do nada”. “Uns shots da bunda dela [risos]. Mas foi só uma vez. Ela não faz mais porque agora ela [filha] entende e dá m*rda. Enfim, só queria compartilhar [risos]. Beijos mil, apaga”, finaliza. Confira a suposta conversa do youtuber mais abaixo.

Procurado por vários veículos de comunicação, PC Siqueira ainda não se pronunciou sobre o assunto. Apesar da vericidade do conteúdo não ter sido confirmada, o nome do youtuber ficou no topo dos assuntos mais comentados do Twitter durante a noite de quarta. “Pedófilo” também estava na lista.

Recentemente, o mesmo perfil que divulgou a suposta conversa de PC Siqueira, o "ExposedEmo1”, também expôs o bateirista Japinha, do CPM22. Nas mensagens, trocadas em 2012, ele conversava com uma menor de idade sobre namoro e virgindade, e um possível encontro. A menina, não identificada, dizia ter 16 anos, enquanto o músico, na época, tinha 38. Como consequência, a banda afastou Japinha.