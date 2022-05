Polícia Civil lança edital Reda para contratação de profissionais da saúde

Médico clínico geral, oftalmologista, psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, assistente social, auxiliar de consultório odontológico e técnico em enfermagem são as especialidades em saúde previstas para contratação pelo Departamento Médico da Polícia Civil da Bahia. São oferecidas 26 vagas, cujos profissionais serão contratados por meio do processo seletivo simplificado em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

Divulgado neste sábado (30), o edital visa a contratação para a capital baiana pelo prazo determinado de até 24 meses, com possibilidade de renovação por igual período. Os selecionados irão integrar os quadros do Departamento Médico da Polícia Civil (Demep), localizado na Rua Alegria dos Barris, nos Barris.

O processo seletivo será por análise curricular e por meios eletrônicos. As inscrições ficarão abertas, exclusivamente pela internet no site selecao.ba.gov.br, a partir das 23h do dia 09 de maio até às 23:59h do dia 13 de maio.