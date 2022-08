Polícia começa a ouvir testemunhas da morte de turista cearense

A Polícia Civil começou a ouvir as testemunhas do assassinato do turista cearense Victor Gutemberg Bezerra Ramos,29. O crime ocorreu na última quinta-feira (25), no hotel Catussaba, em Salvador, quando um homem armado entrou no hotel e atirou contra o hóspede que estava na piscina.

O turista estava hospedado no hotel com a esposa e um filho, mas a estadia não era um programa de família apenas. Alguns relatos apontam que Victor teria vindo à Bahia para participar de rinha de galos, que aconteceria em Camaçari. Aliado a isso, a família era acompanhada por dois seguranças, que seriam policiais militares cearenses atuando na segurança privada.

As testemunhas também reclamaram dos transtornos causados pelo crime, uma vez que a perícia precisou atuar e os hóspedes ficaram impossibilitados voltar ao quartos e circularem livremente pelas dependências do local. Nem mesmo quem estava na faixa de areia teve autorização para acessar a área do hotel.

O turista era natural de Maranguape,município da região metropolitana de Fortaleza e estava hospedado no hotel desde a última terça-feira (23).

O hotel divulgou uma nota onde disse que "desprendeu todo o esforço possível para prestar os cuidados médicos necessários, tendo sido imediatamente contatada empresa médica que dispõe de ambulância estacionada vizinha ao seu imóvel, assim como também chamou a polícia para alertar a ocorrência do crime. Ambas agiram com a prontidão possível, estando no estabelecimento em poucos minutos".

O comunicado diz ainda que "o empreendimento sempre prezou pelo máximo de cuidado e sempre zelou por dar segurança aos seus hóspedes e colaboradores, distribuindo diversos profissionais treinados para vigiar e assegurar todos que adentram no empreendimento".

Por fim, a nota reforça que "desde o primeiro momento se disponibilizou e já colabora de forma mais ampla possível com as autoridades públicas buscando contribuir para a identificação célere dos responsáveis pelo fato", mas não comentou nada sobre as reclamações dos hóspedes.