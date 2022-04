Polícia conclui que namorada cortou barriga de jovem em praia de Guarapari

A Polícia Civil concluiu que a namorada do jovem que acordou em uma praia de Guarapari (ES) com a barriga cortada e parte do intestino exposto foi a única autora dos ferimentos do rapaz. O caso aconteceu em 16 de janeiro. Segundo a polícia, o casal estava sozinho na Praia do Ermitão. A versão deles é que foram atacados por uma terceira pessoa.

Durante coletiva de imprensa nesta quarta (27), detalhes do inquérito foram divulgados. A polícia indiciou a namorada, o que foi seguido pelo Ministério Público. A Justiça acatou a denúncia e tornou Lívia Lima Simões Paiva Pedra, de 20 anos, ré no caso.

O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Santos Arruda, classificou a investigação de difícil. "Tratava-se de um casal, um local ermo, de madrugada, não tinha testemunha, outras informações, a não ser o casal. Foi dificultada em relação a isso, mas o delegado reuniu informações para indiciar a moça por ela apresentar lesões nas mãos e o rapaz ter tido um corte grotesco", explica.

O delegado Franco Malini, responsável pela investigação, diz que o corte provavelmente foi feito com um caco de vidro. "Um dos elementos que nos levaram a concluir é uma ligação que ela fez com a própria mãe. Tinha combinado um horário, porem não retornou. A partir de então a família começou a procurá-la. Somente 2h20 da manhã a mãe conseguiu contato com ela, ela atendeu, e foi quando a mãe relata que escutou a voz da filha, apenas, durante 50 minutos de ligação, e em alguns momentos escuta o rapaz falar 'Praia do Ermitão' e deduziu onde estavam", diz.

O tipo de corte na mão da namorada sinalizava que ela teria realizado o ataque, não sendo ferimentos de defesa. "Apenas duas pessoas estavam no local e, de acordo com a legislação, devem colaborar com as investigações. Ambos dizem não se lembrar do que ocorreu", diz o delegado.

Ele acrescenta: "O segundo ponto são as lesões que a menina apresenta na mão, lesões típicas de corte. Ela possivelmente deu soco no rosto do rapaz e fez o corte na barriga, por conta do corte que tem na mão".

Os dois confirmaram para a polícia que usaram "quadradinho", que seria LSD. Após isso, dizem que alucinaram e não se lembram do que aconteceu. Quando acordaram, ele estava com a barriga aberta.

A vítima, internada, não passou por exames periciais para análise toxicológica. A namorada teve amostra de cabelo coletada, mas o resultado do exame ainda não ficou pronto.

Na denúncia, é dito que Lívia agiu por motivos desconhecidos, motivada pelo uso de drogas. Ela vai responder por lesão corporal grave, com pena de dois a oito anos de prisão. Trecho da denúncia destaca que as lesões "determinaram a debilidade permanente do intestino delgado da vítima, deformidade permanente e fratura da cavidade nasal e seio maxilar".

Casal dá outra versão

Segundo o advogado Lécio Machado, contratado pelas famílias dos namorados, eles foram vítimas de um ataque de terceiros.

Os dois foram para a praia fazer um luau. Nesse momento, uma pessoa não identificada teria partido para atacar os dois.

Os dois continuam namorando.