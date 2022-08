Polícia cumpre mandados contra grupo de estelionatários em Salvador e Região

Uma mega operação foi deflagrada em Salvador e Região Metropolitana na manhã desta quinta-feira (18). Mais de 130 policiais civis cumprem mandados para reprimir fraudes cometidas mediante negociações de vendas de imóveis e veículos.

A operação foi deflagrada pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP). Segundo o delegado Arthur Gallas, os crimes cometidos por diversos grupos de estelionatários, através de sites de compras e redes sociais, somam um prejuízo de mais de R$ 860 mil e 165 vítimas já foram identificadas.

“Os criminosos atraíam as pessoas, com ofertas de vantagens inexistentes. Após receber o pagamento, os estelionatários fugiam de suas responsabilidades, cortando também a comunicação com os clientes”, detalhou.

As investigações foram desenvolvidas conjuntamente em diversas unidades da Polícia Civil, entre elas, Delegacia do Consumidor (Decon), DCCP sede e Delegacia de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Dreof). Também participam da Operação, os Departamentos de Inteligência Policial (DIP), de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Polícia Metropolitana (Depom).