Polícia cumpre novos mandados em caso de homem morto dentro de carro na Bahia

A Polícia Civil cumpre nesta sexta-feira (23) oito mandados de busca e apreensão e mandados de prisão em Ibotirama, no oeste baiano, na segunda fase da Operação Petúnia, que investiga a morte de Marcello Leite Fernandes, de 39 anos, em julho desse ano. Os mandados de hoje são cumpridos no Centro da cidade e em uma aldeia indígena da região.

Dois suspeitos pelo crime foram presos na primeira fase - o presidente da Câmara de Vereadores da cidade e um policial militar. Os dois continuam detidos.

Várias linhas de investigações são consideradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), inclusive a versão de que a vítima e um dos investigados tenham tido um desentendimento por conta de política local. Outra possível motivação seria uma disputa de terras.

"Após as duas primeiras prisões conseguimos elementos diante da análise do material apreendido, da escuta de testemunhas e oitivas, de modo a alcançar outros envolvidos no grupo criminoso. Os cumprimentos de hoje vão robustecer, ainda mais, a nossa investigação", avalia a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro.

Prisões

O presidente da Câmara de Vereadores de Ibotirama, Jean Charles Alexandre (PSB), e um policial militar foram presos nesta quinta-feira (8) suspeitos de participar da morte de Marcello Leite Fernandes, de 39 anos, executado a tiros dentro do próprio carro na cidade do oeste baiano, em julho desse ano.

Jean Charles, que tem 44 anos, foi o vereador mais votado da cidade em 2020. Em 2018, Jean Charles foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo - estava com uma arma ponto 40 de uso restrito da polícia no carro. Na época, o vereador justificou a posse do armamento em virtude das ameaças que vinha sofrendo por causa da proximidade do júri dos asssassinos do seu irmão.

A motivação para as rixas que levaram ao crime não foi divulgada pela polícia até agora. Na época, bolsonarisas disseram que Marcello estava com uma camisa de presidente e que haveria teor político no homicídio.

O caso gerou repercussão entre os apoiadores do presidente. A pré-candidata a deputada federal pelo Republicanos, a deputada estadual Talita Oliveira apresentou, nesta terça-feira (26), uma Moção de Pesar na Assembleia Legislativa da Bahia pelo assassinato do bolsonarista.

“Dia triste para Ibotirama. Marcello não tinha nenhum tipo de envolvimento com práticas criminais, sendo assim, não existem outros motivos aparentes para uma execução em praça pública a não ser divergência política”, continua Talita.

O pré-candidato a deputado federal André Porciuncula postou um vídeo sobre o crime e cobrou uma posição do governo.