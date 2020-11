Polícia deflagra operação contra tráfico e roubos a bancos na BA e em SP

Uma operação foi deflagrada na Bahia e São Paulo nas primeiras horas desta segunda-feira (9) contra uma facção envolvida com tráfico e roubos a bancos. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), 50 policiais civis e militares participam da operação.

A Operação Ícaro foi deflagrada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e o Comando de Policiamento Regional (CPR) Central. Estão sendo cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão.

Policiais da Rondesp Central, Polinter e 48ª CIPM também participam da ação. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), do Grupo de Segurança Institucional (GSI) da Seap e do Ministério Público Estadual dão apoio.