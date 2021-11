Polícia deflagra operação para localizar envolvidos em sequestros

A polícia deflagrou uma operação para localizar envolvidos com sequestros em Salvador e no interior do estado. A operação acontece na manhã desta sexta-feira (26).

“Mandados de prisão e de busca e apreensões estão sendo cumpridos, na capital baiana e no interior do estado. Acreditamos na redução significativa desses crimes, com a desarticulação desses grupos”, explicou o delegado Adailton Adan, da Coordenação de Repressão a Extorsão Mediante Sequestro.

Participam da operação a Coordenação de Repressão a Extorsão Mediante Sequestro do Departamento de Repressão e Combate a Crime Organizado (Draco) deflagrou, a 13ª Coordenadoria Regional de Policia do Interior (Coorpin/Seabra) e a Coordenação de Operações Especiais (Coe).