Polícia desarticula serralheria e carvoaria ilegais em Pojuca

Um local que era usado como serraria e carvoaria ilegais em Pojuca, na Região Metropolitana de Salvador, foi desarticulado pela Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), na segunda-feira (27). A ação prendeu em flagrante no local um homem que já responde a processo por furto de madeira. O nome dele não foi divulgado.

A ação ocorreu em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). No imóvel foram apreendidos máquinas solta e de serra fita, motosserra, dois esmeris e cinco lâminas utilizadas na extração de madeira.

“Ele praticava os crimes ambientais, na RMS, e já tinha sido preso por outro ilícito na mesma área”, explicou o comandante da Coppa, major Amílton Souza Teixeira Júnior.

O preso foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Pojuca.