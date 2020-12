Polícia descobre esquema de corrupção e fraude em licitações no Ceará

A Polícia Federal cumpriu da manhã desta quinta-feira (3) quatro mandados de prisão temporária e outros 26 de busca e apreensão em Salvador, no Ceará e em São Paulo. Houve ainda o bloqueio de valores em contas dos investigados. A ação faz parte da Operação Onzenário.

Os mandados fazem parte de uma investigação que apura fatos ocorridos entre os anos de 2008 e 2014, e que envolvem agentes públicos estaduais, ex-gestores de instituições financeiras e empresários que atuaram no direcionamento ilícito de operações de crédito consignadas em folha dos servidores do governo do Estado do Ceará.

Durante as investigações, a polícia identificou uma movimentação de dinheiro acima do normal e descobriu que se tratava de capital obtido de forma criminosa, lesando servidores públicos estaduais, através de investimentos, compras de imóveis e simulação de aquisição de cotas de sociedade em empresas.

Os indícios da investigação apontam que o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvem a participação de um ex-secretário de Estado da Casa Civil do Ceará e seu genro, que é gestor de uma das empresas que movimentou mais de R$ 600 milhões de reais nas operações. Ambos são alvos do mandado de prisão.

Os crimes investigados são de associação criminosa, corrupção, fraude em licitação, crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro.

Segundo a Polícia Federal, todo o material apreendido na operação será analisado.