Polícia do DF descarta crime e conclui que Joice Hasselmann caiu

A Polícia Civil do Distrito Federal descartou nesta sexta-feira (13) que a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) tenha sido vítima de um crime, concluindo que ela caiu, possivelmente por conta dos efeitos de remédio para dormir. A parlamentar relatou que acordou ensanguentada no chão do apartamento em que vive, no DF, na madrugada do dia 18 de julho. Ela não se lembrava do que aconteceu.

A investigação diz que não há elementos que indiquem que houve violência doméstica, atentado, ou agressão por terceiros. O inquérito foi concluído pela 2ª Delegacia de Polícia e enviado ao Ministério Público.

Joice notou ao acordar que estava com um corte no queixo e dois dentes quebrados. Ela contou que ligou para o marido, o médico Daniel França, que estava em outro cômodo da casa dormindo, e ele a socorreu. Joice foi levada até um hospital de Brasília, onde soube que sofreu cinco fraturas no rosto e uma na costela.

Uma semana depois, Joice veio a público dizendo que, apesar de inicialmente achar que havia sofrido uma queda, desconfiava de um atentado. Ela pediu que a Polícia Legislativa investigasse o caso. Câmeras de segurança não mostraram nenhuma movimentação estranha na entrada do prédio, mas o local não registra imagens nos corredores e portas dos apartamentos.

A deputada ainda não comentou a conclusão policial.