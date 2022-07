Polícia do RJ prende homem que jogou bomba em evento com Lula

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou e prendeu o responsável por arremessar uma bomba caseira no público que acompanha um evento com o pré-candidato petista, Lula, nesta quinta-feira (7), em Cinelândia, na capital daquele estado. O recipiente continha fezes e urina, de acordo com a segurança do local.

André Stefano Dimitriu Alves de Brito, de 55 anos, foi detido e autuado pelo crime de explosão. Após jogar a bomba contra a multidão, o homem tentou fugir, mas foi detido pelos militares do 5º Batalhão da Polícia Militar. De acordo com a corporação, ninguém se feriu.

O homem foi conduzido para a 5ª Delegacia de Polícia. De acordo com os militares, o artefato arremessado seria um explosivo de festas juninas.

Em junho deste ano, na cidade de Uberlândia (MG), também em um evento com Lula, um drone foi utilizado para jogar um líquido malcheiroso sobre o público local. Na ocasião, três pessoas foram detidas. Eles informaram que a substância é utilizada na lavoura para atrair moscas.

Os responsáveis foram liberados após assinarem Termo Circunstanciado de Ocorrência.