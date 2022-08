Polícia é acionada após denúncia de explosivo em 'amarelinho', em Itapuã 

Um simulacro de explosivo foi desarticulado na tarde desta terça-feira (30), dentro de um "amarelinho", no bairro de Itapuã. Os policiais civis foram acionados, e ao resgatarem o material, perceberam que se tratava de um bloco, um objeto de PVC e uma placa de computador.

“Diversas unidades da Polícia Civil, a exemplo do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e da Polícia Militar, foram acionados para essa ocorrência. Ao chegarmos, identificamos um bilhete deixado pelo autor da ‘brincadeira’ de mau gosto”, explicou o coordenador de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras do Draco, delegado Odair Carneiro.

Imagens de câmeras de segurança da redondeza e do transporte foram recolhidas e ajudarão a polícia a descobrir o autor. O material apreendido será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica para perícia.

Ainda nesta terça, uma suspeita de bomba assustou moradores da Rua Irmã Dulce, no Nordeste de Amaralina, na manhã desta terça-feira (30). A Polícia Militar chegou a ser acionada depois de relatos de que um homem havia deixado uma bomba na casa da ex, mas constatou que na verdade se tratava apenas de um saco com papéis e revistas.

O pacote ficou pendurado no contador da luz. A mulher se deparou com o objeto e com frases ofensivas pichadas na frente da casa e resolveu chamar a polícia.

Uma equipe da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar foi até o imóvel e isolou a área, acionando o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que identificou não se tratar de um artefato explosivo.