Polícia encerra festa com 100 pessoas em Lauro de Freitas

Uma festa com 100 pessoas foi encerrada pela polícia em Lauro de Freitas, na Região do Jardim Castelão, no final da tarde desse domingo (14).

Sabendo da possibilidade do evento, as equipes da Polícia Militar iniciaram as varreduras. O volume alto do som guiou os militares até o sítio Arara Azul.

Dentro do imóvel, os PMs flagraram 100 pessoas, a maior parte com idades entre 20 e 30 anos, fazendo uso de bebidas alcoólicas. O equipamento sonoro foi desligado pelos organizadores do evento e o grupo, sem oferecer resistência, desistiu da festa.