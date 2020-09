Polícia encerra 'festa paredão' com 300 pessoas em Lauro de Freitas

A polícia encerrou mais uma festa do tipo paredão com 300 pessoas na madrugada deste sábado (5), no bairro de Portão, em Lauro de Freitas. Equipes da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lauro de Freitas) chegaram até o local após uma denúncia anônima.

A festa acontecia na Rua dos Fiéis. Os participantes do evento não usavam máscaras e consumiam bebidas acoólicas.

Os PMs abordaram os homens e mulheres e depois orientaram que todos retornassem às suas residências. "Eles seguiram o nosso conselho e resolvemos a situação com diálogo", informou o comandante da 52ª CIPM, major Everton Monteiro.