Polícia encontra 145 kg de maconha dentro de carro em Itapuã

Uma denúncia anônima fez equipes das polícias militar e civil localizarem cerca de 145 kg de maconha prensada, no bairro de Itapuã na tarde desta quinta-feira (3). Tabletes da erva estavam escondidos em um carro modelo Peugeot 207.

Dentro do carro, encontrado por militares da Rondesp Atlântico, da 13ª CIPM e do Bepe, além de investigadores da 12ª DT, foram localizados 145 tabletes de maconha na Rua Edmundo Spinola, no Km 17.

Os policiais promoveram varreduras na região, mas não encontraram os proprietários dos entorpecentes. O carro e as drogas foram apresentados na 12ª DT.