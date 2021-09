Polícia encontra 18 celulares em celas de presídio na Mata Escura

Uma vistoria nas celas do Complexo Penitenciário de Mata Escura, em Salvador, resultou na apreensão 18 aparelhos de celular. A ação foi realizada, nesta sexta-feira (24), por policiais do Batalhão de Guardas (BG) da Polícia Militar e por equipes da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

Os celulares foram encontrados dentro das celas da Cadeia Pública. Além dos celulares, também foram encontrados uma faca artesanal, 10 baterias para os aparelhos, sete carregadores, chip, cinco cabos USB, 16 fones de ouvido, 18 pacotes de fumo e uma porção de maconha.

Na quarta-feira (22), outra ação conjunta da BG com as equipes da Seap apreendeu 14 aparelhos celulares, dez facas, 500 g de maconha, 500 g de cocaína, dois cabos de celular e três fones de ouvido na Colônia Penal Lafayete Coutinho, no bairro de Castelo Branco.

No mês passado, 21 celulares foram apreendidos quando estavam sendo preparados para serem arremessados para dentro do Complexo Penitenciário Lemos Brito. A ação foi flagrada pelo Batalhão de Guardas da PM.

Os policiais estavam em duas guaritas quando perceberam a presença de três homens próximo ao presídio. O trio atirou contra os guardas e fugiu por um matagal, abandonando duas sacolas com os 21 celulares, além de dois carregadores, seis porções de cocaína, 31 porções de maconha e quatro serras para metal.