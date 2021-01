Polícia encontra aves em extinção sendo criadas em Riachão do Jacuípe

A polícia flagrou aves silvestres sendo criadas sem licença em Riachão do Jacuípe. Ao todo, foram apreendidos 39 animais nesta sexta-feira (15), alguns deles ameaçados de extinção.

De acordo com a polícia, após alinhamento com a Secretaria de Meio Ambiente do município, uma equipe de investigadores foi enviada até o local onde os pássaros eram criados e apreendeu os animais. Uma pessoa que estava no local foi conduzida à delegacia, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência.

As aves, que não aparentavam maus-tratos, foram levadas para a Secretaria de Meio Ambiente e encaminhadas para um viveiro, onde ficarão temporariamente. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidrícos (Inema) será acionado para tratar da soltura dos animais.

Veja a lista dos animais apreendidos:

1 jacú

3 perdizes

4 pombas verdadeiras

4 juriti

2 soldadinhos

1 canário da terra

1 culeiro

3 cardeais

10 trocás

1fogo-pagou

4 rolas brancas

4 rolas de caldo de feijão

1 aracuã