Polícia encontra dois fuzis russos dentro de carro na Bahia

A Rondesp Oeste da Polícia Militar apreendeu, na tarde desta terça-feira (26), dois fuzis russos modelo AK-47 na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. O flagrante aconteceu durante a Operação Poder Marrom.

Os militares chegaram ao local depois de receber uma denúncia sobre um carro modelo Grand Siena, branco, com placa clonada, no bairro Mimoso. O automóvel foi localizado e interceptado pelos policiais.

Segundo a polícia, o motorista ficou nervoso e, por conta do comportamento, os PMs realizaram uma busca no veículo. No porta-malas foram encontrados dois fuzis de fabricação russa, modelo AK-47, calibre 7,62, nove carregadores para fuzis e pistolas, pouco mais de 400 munições para fuzil, espingarda e pistola, 735 gramas de cocaína e 900 gramas de crack.

O motorista do veículo, que possui passagens pela polícia, é suspeito de liderar uma organização criminosa que atua na região Oeste da Bahia. O motorista, o veículo, as armas e as drogas foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Barreiras.