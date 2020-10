Polícia encontra suspeitos de espancar cabeleireiro em Salvador

Um homem foi preso e um adolescente apreendido no bairro do Uruguai, em Salvador, na noite deste sábado (24). Os dois são suspeitos de agredir com pedradas e facadas o cabeleireiro Rauan Moreira, 29, dentro da casa da vítima, na semana passada.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que a 17ª CIPM chegou aos suspeitos após denúncia anônima. Os PMs da unidade localizaram os dois na Rua Ceará-Mirim, conjunto Santa Luzia, no bairro do Uruguai.

Na ação foram apreendidos uma motocicleta e material de salão de beleza. O homem adulto e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e o adolescente apreendido foi apresentado na DAI (Delegacia para o Adolescente Infrator).

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) confirmou, também por meio de nota, que os dois suspeitos confessaram o roubo ao salão e as agressões a Rauan Moreira.

O ataque contra o cabelereiro aconteceu na madrugada de terça-feira (20), na casa dele, em Vila Ruy Barbosa. A irmã da vítima disse que foi avisada sobre caso pelo telefone.

Ainda de acordo com a família, a vítima, que está internada em estado grave, teve todos os ossos do rosto quebrados e o boletim médico apontou sequelas em uma parte importante do cérebro.