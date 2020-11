Polícia faz operação contra site de pirataria de séries comandado de Salvador

Um dos sites mais acessados do país que pirateava séries e conteúdos de streaming era gerenciado de Salvador e foi alvo de ação da polícia nesta quinta-feira (5). A página SérfieFlixHD chegou a registrar nove milhões de acessos em um mês. Embora ainda esteja no ar, o site não consegue mais reproduzir os conteúdos pirateados nesta manhã.

A operação foi conduzida pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). Os policiais foram até uma casa no bairro de Novo Horizonte para cumprir um mandado de busca e apreensão, levando computadores, HDs, pendrives e celulares apreendidos.

Durante as buscas nos aparelhos eletrônicos, um técnico confirmou que era dali que acontecia o gerenciamento do site. O dono da página ganhava dinheiro com anúncios publicitários. "Empresas que divulgam diversas marcas, pesquisavam os sites com maiores acessos e pagavam em dóllar por propaganda", explicou o especialista em Tecnologia da Informação.

TV paga

Levantamento do Ministério da Justiça com a Coordenação de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro confirmou que páginas de pay per view e canais de esportes também eram negociados de forma ilegal. Houve mandados de busca e apreensão cumpridos também em Lauro de Freitas como parte da operação.

O acesso via IPTV era distribuído por redes, com os usuários pagando aos fornecedores. Os criminosos ofereciam versões com qualidades distintas de internet.

"Importante ação integrada. Vamos esperar agora as perícias para descobrirmos o tamanho do envolvimento de cada suspeito. Cumprimos hoje sete mandados de busca e apreensão, sendo três na capital e o restante na cidade de Lauro de Freitas", diz a delegada Fernanda Asfóra,titular da Coordenação de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro/Dececap.