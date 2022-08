Polícia identifica homem que furtou 120 kg de carnes em mercado de Eunápolis

O homem que foi flagrado roubando 120kg de carnes de um supermercado em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, já foi identificado pela polícia. Ele é um idoso de 72 anos, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil.

Segundo a polícia, o suspeito de furto deverá ser ouvido em breve, em Salvador. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Eunápolis.

A delegacia já marcou depoimentos dos funcionários do estabelecimento furtado para resolver o caso. Durante o roubo, nenhum funcionário abordou o homem e ele saiu do local sem dificuldades pela porta de entrada do estabelecimento.

Roubo

O furto aconteceu no dia 3 de agosto, mas as imagens só foram divulgadas nesta terça-feira (23), quando os funcionários perceberam que havia mercadoria faltando e checaram as imagens das câmeras de segurança.

As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o homem, com cabelos grisalhos e camisa preta, chega de carro e estaciona no supermercado. Um outro homem e uma mulher também desceram do veículo. O trio não foi identificado.

O homem entrou no mercado como um cliente qualquer, pegou um carrinho de compras e pegou 95 quilos de carne seca, 25 quilos de bacon, um fardo de papel higiênico e outro de biscoito. Sem passar por um caixa de pagamento, ele saiu pela porta de entrada do estabelecimento.