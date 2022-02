Polícia identifica terceiro envolvido em golpe contra idosa em supermercado

Além de uma mulher e um idoso, um terceiro suspeito de participação no golpe contra uma idosa em caixa eletrônico de um mercado foi identificado pela polícia. O caso aconteceu no último dia 26 no estacionamento do Big Bompreço do bairro de Armação, em Salvador.

"O banco da vítima informou que foram realizados outros saques após a aparição do casal nas primeiras imagens. Às 09:11 retiraram R$ 1.000 e às 09:13 sacaram R$ 2.000 e só tinha ele na hora, justamente no terminal um, apontado pelo banco. Não há dúvida que foi ele. Na certa, o casal, para não chamar atenção, ficou de longe enquanto ele agia", declarou a delegada Maria Dail Sá Barreto, da 9° Delegacia (Boca do Rio), fazendo referência a um rapaz que aparece na gravação usando camisa preta e bermuda azul.

A delegada acredita que existam outras pessoas envolvidas no golpe, inclusive com integrantes de outros estados. "Tudo leva a crer que seja uma quadrilha. Nosso serviço de investigação tem indícios de mais pessoas atuando no apoio logístico. Outra coisa que nos chamou a atenção é o fato do banco da vítima informar que, logo após os saques do terminal eletrônico, foram debitados na conta da vítima R$ 4.999.99 de uma empresa do Ceará. Aconteceu a mesma coisa com outra vítima desse pessoal. Ela teve um valor debitado em nome desta mesma empresa cearense", explicou a delegada.

Prisão

O idoso acusado de envolvimento no episódio já tinha sido flagrado cometendo o mesmo tipo de crime em 2019. Na ocasião, para não ser conduzido à delegacia, ele tentou subornar a polícia, mas nada adiantou e foi preso.

O episódio aconteceu na sala de atendimento da agência do Banco do Brasil, da Avenida Dom João VI, no bairro de Brotas, no dia 27 de abril de 2019.

Os funcionários do banco estranharam a movimentação de dois homens e chamaram a Polícia Militar. Quando chegaram, os policiais encontraram o suspeito abordando a idosa. No trajeto para à Central de Flagrantes, o acusado ofereceu R$ 3 mil aos PMs.

A apresentação dele estava prevista para a manhã desta segunda (14). "Diante desta representação da prisão dele pela delegada, achamos melhor ele não vir. Vamos informar o motivo à Justiça e também recorrer da prisão cautelar", explicou o advogado do acusado Vinícius Villas Boas.

Armação

No último dia 26, um idosa de 73 anos foi vítima de um golpe ao utilizar um caixa eletrônico no estacionamento do Big Bompreço, no bairro de Armação, em Salvador. Os suspeitos, um casal, conseguiram levar o cartão da vítima e realizar um empréstimo de R$ 25 mil antes mesmo que ela se desse conta que tinha sido roubada.

Em imagens gravadas pela câmera de segurança do estabelecimento, a vítima de vestido florido, é abordada por uma mulher de cabelo comprido e vestes brancas. Um homem de camisa azul acompanha a mulher, mas, inicialmente, não demonstra conhecê-la.

A vítima estava no caixa, quando a golpista afirma que caiu da máquina um papel com os dizeres "Sua conta foi bloqueada, coloque o cartão novamente". O papel foi levado pela própria golpista.

A mulher, então, teria conduzido a idosa a realizar as operações que ela queria, para conseguir vê-la digitando a senha. Por trás da vítima, consegue olhar o que ela digita, e, sem que ela perceba, realiza uma troca de cartões. A senhora acaba levando para casa um cartão que não é o dela.

Quando a vítima se deu conta, já tinham feito empréstimo, sacado dinheiro. Ela teve que pegar dinheiro no banco para quitar o empréstimo.