Polícia impede que suspeitos joguem drogas dentro de presídio da Mata Escura

Foto: Divulgação/SSP-BA

Uma equipe do Batalhão de Polícia de Guardas (BPGd) conseguiu impedir, nesta sexta-feira (27), a entrada de drogas no Complexo Penitenciário Lemos Brito, na Mata Escura. Enquanto faziam rondas pela prisão, os guardas perceberam a presença de dois indivíduos que tentavam jogar quatro pacotes por cima da proteção da unidade. Com a chegada da Companhia de Intervenção e Resgate Prisional (CIRP), os suspeitos abandonaram os embrulhos e fugiram.

De acordo com o comandante do BPGd, coronel Djair de Freitas, dentro das embalagens foram encontradas porções não quantificadas de maconha e cocaína. "Fazemos rondas constantes no complexo, inclusive nas madrugadas, para evitar ações delituosas como essa", revelou o oficial.

Tráfico de entorpecentes

Em outra situação, a polícia também prendeu um traficante com 50 pedras de crack, 44 porções de cocaína, um celular, duas correntes e um relógio. O homem foi preso por integrantes da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Sussuarana) que o capturaram nas proximidades do final de linha da localidade Novo Horizonte.

Os entorpecentes e o criminoso foram encaminhados à Central de Flagrantes, na região do Shopping da Bahia, onde o caso foi registrado. As circunstâncias da apreensão e a identidade do suspeito não foram revelados.