Polícia já identificou um dos suspeitos de participar de roubo a transporte escolar

A polícia já identificou um dos suspeitos de ter participado do assalto a um carro de transporte escolar, no bairro da Liberdade, na manhã desta terça-feira (25). Três suspeitos participaram da ação, que teve como alvo uma doblô que estava caracterizada como transporte escolar. Duas crianças foram levadas pelos bandidos e deixadas na região após o roubo.

"As informações iniciais nos apontam sim para um suspeito, foi apresentado a ele [motorista do transporte escolar George Aragão] uma fotografia e ele disse reconhecer uma das pessoas. Outras alternativas para a investigação estão sendo utilizadas para identificar os outros suspeitos", disse o delegado Maurício Moradillo, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos.

O delegado disse ainda que não é comum roubo a veículos de transporte escolar, mas que a região da Liberdade tem registrado assaltos a veículos. "A Liberdade é uma região que tem um índice de roubos e furtos e não só de veículos, mas também de motocicletas. Anteontem, por exemplo, o Departamento de Crimes contra o Patrimônio apreendeu uma grande quantidade de munições e coletes ali naquela região. É, de fato, um bairro que entra no nosso radar com bastante cautela", analisou.

A polícia acredita que o carro tenha sido "encomendado" e que serviria para o desmanche, posteriormente. "Acreditamos que foi um carro encomendado para desmanche, ainda mais pela cidade onde foi localizado porque sabemos que ali tem uma forte desmanche de veículos", finalizou.

Relembre o caso

Por volta das 6h30 desta terça-feira (25), o motorista George Aragão, 27 anos, conduzia uma doblô no bairro da Liberdade quando foi abordado por três assaltantes, que levaram o veículo ainda com estudantes dentro.

Os assaltantes não deixaram que ele tirasse todas as crianças que estavam no veículo. Apenas três conseguiram desembarcar e outras duas foram levadas pelos bandidos. "Eu disse: "tem cinco crianças. Duas aqui e três no fundo. Aí ele: "não, não, só tira essas daí". Eu abri a porta do meio, porque a doblô tem uma porta lateral, quando as crianças desceram, ele automaticamente entrou no veículo, botou a primeira com a porta aberta e arrastou o veículo", contou George. Uma das crianças foi deixada perto do Juizado de Menores e a outra, no bairro do IAPI.

Policiais da 37ª CIPM foram acionados por volta das 6h30 para atender a ocorrência. Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e da Polícia Militar fizeram diligências para encontrar o veículo e os três homens envolvidos no assalto. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o sistema de câmeras também foi usado para localizar o veículo.

O carro de George foi encontrado pela polícia poucas horas após o roubo, em Simões Filho. Todas as crianças que estavam no veículo também foram encontradas e sem ferimentos.