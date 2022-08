Polícia Militar destrói mais 30 mil pés de maconha no oeste da Bahia

Trinta mil pés de maconha foram erradicados durante ação da 28ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Ibotirama), após serem descobertos com a ajuda de informações de populares, na cidade de Muquém do São Francisco, oeste do estado. Na ação, uma espingarda usada por dois suspeitos foi apreendida.

Os PMs seguiam em patrulhamento para o município de Morpará, quando foram informados sobre a presença de homens armados andando em motocicletas, que seguiam sentido a Fazenda Passira, limite entre Muquém e Irecê.

O comandante da unidade, major Ronni Anderson, contou que, ao descobrirem o caminho pelo qual os suspeitos passaram, as diligências iniciaram. “Precisamos enfrentar um caminho de mata e nos deparamos com a plantação da erva. Quando os homens perceberam a nossa presença fugiram atirando”, detalhou.

Na fuga, uma espingarda Bersa, de calibre 28, e cinco munições foram deixadas para trás. As drogas foram destruídas e uma quantidade foi levada, junto com o armamento, para a Delegacia Territorial (DT) de Ibotirama.

Ações anteriores

Em junho, após passarem cerca de seis horas dentro de uma mata fechada, 90 mil pés da erva foram achados no povoado de Pedrinhas, zona rural de Muquém do São Francisco.

Uma embarcação cedida por um morador da região foi utilizada para os policiais atravessarem o rio. Um acampamento usado pelos donos do cultivo também foi destruído na ação.