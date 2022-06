Polícia Militar faz operação no bairro da Gamboa

A Polícia Militar ocupa o bairro da Gamboa na manhã desta quarta-feira (1º). A Operação Inquietação tem como objetivo a intensificar o policiamento ostensivo. A polícia chegou ao bairro nessa terça-feira (31) após vídeos mostrarem homens armados na Avenida Contorno.

A operação conta com um helicóptero do Graer e guarnições do 18º BPM, do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), da 14ª CIPM, da 19ª CIPM, da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp BTS e da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).

“A Operação Inquietação visa a fortalecer as ações de policiamento ostensivo e a consequente prevenção criminal não apenas na comunidade da Gamboa de Baixo, como em toda a região, considerando que a via às margens da qual a localidade está situada é uma importante artéria do tráfego soteropolitano”, explica o tenente coronel César Albuquerque, comandante do 18º BPM.

A operação não tem prazo para ser encerrada.

Clima de tensão

Em vídeos que circularam pelas redes sociais, homens apontavam armas para os carros que trafegavam na Avenida Contorno. Segundo moradores do bairro, além dos vídeos, mensagens informavam que traficantes expulsaram pessoas de suas casas para ocupar o bairro.

Moradores relataram ao CORREIO que a PM esteve no bairro, mas que não houve confrontos ou abordagens truculentas. "Está rolando uma operação, mas não ouvi tiros, somente o barulho do helicóptero. Estamos todos dentro de casa", disse uma pessoa que mora no bairro.