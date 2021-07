Polícia Militar reforça policiamento em Alto de Coutos após tiroteio

O policiamento na região de Alto de Coutos, no Subúrbio Ferroviário, está reforçado, com o apoio do Batalhão de Choque e da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) e da Polícia Militar, após troca de tiros entre criminosos na noite da última quarta-feira (14). A circulação de coletivos chegou a ser interrompida no local, e os veículos estavam indo apenas até a entrada de Alto de Coutos, na Avenida Suburbana, mas, de acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a situação foi normalizada na manhã de quinta (15).

De acordo com informações da 18ª CIPM (Periperi), apesar de não ter havido acionamento referente ao tiroteio, o policiamento é realizado por guarnições em viaturas 24 horas por dia, além da utilização de uma base móvel, com o apoio de outras unidades convencionais e especializadas.

A 18ª CIPM atua em operações planejadas desde o final do primeiro semestre de 2021, devido ao alto número de ocorrências na região. Foram 94 prisões em flagrante, 37 veículos recuperados, 12 armas de fogo e 9 simulacros apreendidos no local, no período.