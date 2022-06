Polícia prende 8 e apreende adolescente em operação contra o tráfico

Oito pessoas foram presas e um adolescente foiapreendido no início da manhã desta quarta-feira (1º) durante a Operação Fronteira II, deflagrada na Bahia e em Sergipe.

Estão sendo cumpridos mandados nas cidades baianas de Rio Real, Feira de Santana e Esplanada, e em Tomar do Geru, em Sergipe.

Segundo a SSP, a operação apura denúncias envolvendo grupo especializado em homicídios e tráfico de drogas. No total, foram expedidos nove mandados de prisão e 10 de busca e apreensão.

Das nove pessoas encontradas, quatro foram presas em flagrante no curso na operação. Dois mandados de prisão foram cumpridos na Penitenciária de Feira de Santana, dois no município de Rio Real, e um adolescente suspeito de participação em vários homicídios na região de Rio Real foi apreendido em cumprimento de mandado de busca.

Na primeira fase, que ocorreu no mês de outubro de 2021, um policial militar foi capturado e cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Com o PM as equipes apreenderam drogas (maconha e cocaína), armas, munições e granadas. O grupo é acusado de atuar em Rio Real e cidades vizinhas.

Participam da operação Fronteira II equipes das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, além do Grupo de Atuação Especial Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público.