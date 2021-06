Polícia prende acusado de estupro de criança de seis anos em São Francisco do Conde

Agentes da Polícia Civil prenderam, na última segunda-feira (7), em São Francisco do Conde, um homem suspeito de estuprar uma criança de seis anos, há um mês. O acusado, cujo nome não foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública, estava com um mandado de prisão em aberto.



De acordo com a SSP, ele já havia sido investigado pelo mesmo crime, praticado quando ainda era adolescente. Ele será encaminhado para o Complexo Penitenciário da Mata Escura.

Segundo o coordenador responsável pelas delegacias da Região Metropolitana de Salvador (RMS), delegado Guilherme Machado, a prisão ocorreu dentro da Operação Lilith, que está na sua 6ª fase, e cumpre mandados contra homicidas e autores de outros crimes "violentos letais intencionais" (CVLIs), na Região Metropolitana de Salvador (RMS).