Polícia prende acusado por roubo a bancos no interior da Bahia

Um homem acusado de roubos a bancos na Bahia foi preso na BR-116 pela Polícia Rodoviári Federal (PRF). A investigação apontou que o suspeito estaria no local trafegando em um Toyoto/Corolla cinza.

Em um trabalho conjunto com a Polícia Civil da Bahia, através da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati), do Departamento de Polícia do Interior (Depin), o homem de 32 anos foi interceptado e detido na rodovia, no trecho do município de Feira de Santana.

O carro foi interceptado pelas equipes, que constataram que o condutor se tratava do foragido da justiça.

O homem tem um mandado de prisão expedido pela Comarca de Caetité, no centro-sul da Bahia, por crimes de roubo, entre eles, a participação na explosão de agências bancárias em cidades do interior do estado.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Feira de Santana.