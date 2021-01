Polícia prende dois e procura terceiro envolvido na morte de militar da Marinha

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia anunciou a prisão de dois homens envolvidos na morte do sargento da Marinha, Jeferson Jorge dos Santos da Silva, de 29 anos, ocorrida na madrugada desta terça-feira (19), na localidade do Coroado, no bairro de São Marcos, em Salvador. Os nomes dos presos não foram divulgados.

De acordo com a SSP, a prisão foi coordenada pelo delegado Guilherme Machado da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). Policiais civis da delegacia seguem em busca de um terceiro homem envolvido no crime. Os dois acusados estão custodiados em um hospital, para onde foram socorridos após a troca de tiros com o militar da Marinha e o policial militar da Bahia, que o acompanhava no momento do crime. O PM foi ouvido no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com o depoimento do soldado da PM, ele e o sargento Jeferson estavam estavam num bar no Jardim Nova Esperança e na saída foram abordados por três mulheres que pediram carona. Depois de deixar as mulheres na localidade do Coroado, o PM e o sargento foram interceptados por traficantes e reagiram. Jeferson chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Militar passava férias em Salvador

O terceiro-sargento Jéferson Jorge Santos da Silva servia no Rio de Janeiro e passava férias em Salvador, segundo a Marinha do Brasil, que lamentou a morte.

Equipes da 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram até o local depois de receber a denúncia de disparos de arma de fogo contra dois homens, por volta das 5h30 de hoje. Lá, encontraram o militar já ferido e o soldado da PM.