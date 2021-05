Polícia prende dupla suspeita de matar homem a pauladas em Uruçuca

Dois homens foram presos com suspeita de participação no assassinato de Vivaldo Oliveira Santos Filho, na cidade de Uruçuca. Ele foi morto a pauladas nesta segunda-feira (17) e teve pertences roubados.

O primeiro suspeito foi encontrado no dia seguinte ao assassinato, confessou o crime e entregou o comparsa. “Um deles era vizinho da vítima e teve acesso à casa pulando o muro. A dupla disse que pretendia roubar a motocicleta de Vivaldo”, explicou a delegada substituta da DT/Uruçuca, Camila França de Souza.

Segundo a Polícia Civil, as prisões ocorreram durante ação conjunta com a Polícia Militar. Na busca, as equipes escontraram o celular da vítima e R$ 60, que pertenciam a Vivaldo. O homem que estava com o aparelho foi autuado em flagrante por receptação, mas pagou fiança e foi liberado.

Além disso, os policiais encontraram o pedaço de madeira usado para atingir Vivaldo em um cômodo da sua casa. O objeto já foi encaminhado à perícia.

Os suspeitos estão à disposição da Justiça, após cumprimento de mandado de prisão preventiva.