Polícia prende quatro homens suspeitos de promover arrastões no Subúrbio

Quatro homens suspeitos de promover arrastões na região do Subúrbio Ferroviário foram presos na manhã deste domingo (10), por policiais da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (Comércio).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, uma máquina de cartão para a venda de celulares roubados, com pagamento no débito, foi apreendida com o grupo. Equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) estavam fazendo ações ostensivas, na Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), quando decidiram abordar quatro homens.

Eles estavam em um carro Volskwagen Gol e transitavam pelo bairro de Lobato. Na revista, os PMs encontraram uma arma de brinquedo, 13 celulares, uma máquina de cartão, cédulas de reais e de pesos argentinos, além de joias. Após a abordagem, os policiais constataram que o carro utilizado também era roubado.

Os homens, assim como os materiais apreendidos, foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

"Estamos com guarnições, na região do Lobato, ampliando o patrulhamento ostensivo. Além do trabalho policial, importante destacar para a população, que comprar celular roubado se configura como crime de receptação e estimula os assaltos. Todos precisam ajudar", afirmou o comandante da 16a CIPM, major César Santiago.