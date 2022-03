Polícia prende seis homens por crimes ambientais em Jauá

Em menos de 24 horas, policiais militares prenderam seis homens e quatro caçambas utilizadas na extração e no transporte irregular de areia em Jauá, localizado no município de Camaçari.

Na primeira ocorrência, uma barreira ambiental foi montada numa via de acesso de veículos na BA-099, no final da tarde de segunda-feira (28). A região foi escolhida em razão da proximidade com um local de dunas de areia, área de preservação permanente.

Três caçambas foram paradas e fiscalizadas pela equipe da PM, sendo constatado o crime ambiental. Os condutores dos veículos foram detidos e encaminhados, juntamente com as três caçambas, para a 26ª Delegacia Territorial.

Já no início da manhã desta terça-feira (29), PMs da unidade receberam uma denúncia de que outra caçamba estaria envolvida na extração ilegal de minério no mesmo local. Os homens foram imediatamente detidos e encaminhados, juntamente com o veículo, para a Polícia Federal, onde a ocorrência foi registrada.