Polícia prende suspeito de homicídio em Irecê após tentativa de fuga

A polícia prendeu o homem apontado como autor da morte de Alex Sandro Araújo Farias e da tentativa de homicídio contra outra pessoa, ocorridas no dia 22 de agosto, em Irecê, no centro-norte do estado. O suspeito, que não teve o nome divulgado, também é investigado por outros assassinatos praticados na região.

O homem tinha um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio em aberto e foi cumprido, na sexta-feira (9), pela equipe da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Irecê. Ele estava em um veículo que foi abordado na BA 052, próximo a cidade de Central, quando tentava fugir de uma ação conjunta de equipes da DTE, da 14ª Coorpin e da Cati/Chapada.

A ação contou com o apoio do Setor de Investigação (SI) da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Irecê) e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Chapada). “No dia anterior as equipes diligenciaram na captura do suspeito, que conseguiu evadir após confronto com os policiais”, salientou o titular da DTE de Irecê, delegado Alex Nunes Rocha.

“Com o cumprimento da ordem judicial, avançamos nas apurações para identificar os demais envolvidos no crime”, ressaltou o delegado. O preso foi submetido aos exames de lesões corporais e está à disposição do Poder Judiciário. Ele deve ser encaminhado para o sistema prisional.