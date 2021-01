Polícia prende taxista envolvido em crime na Praia de Jaguaribe

Um terceiro envolvido no crime que deixou três mortos na Praia de Jaguaribe, na última terça-feira (5), foi preso pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O criminoso preso é o motorista do táxi utilizado para levar dois dos cinco atiradores até a praia e depois dar fuga a eles. Além dele, já foram presos também os motociclistas que transportaram outros dois atiradores para o local do crime.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o táxi foi identificado através de imagens de câmeras de segurança. Com as imagens, os investigadores descobriram o número do táxi e o modelo do carro utilizado pelos criminosos, um Chevrolet Spin.

Uma campana foi montada na Avenida Vasco da Gama e, quando o motorista apareceu para entrar no táxi, foi preso. Em conversa inicial, o homem confessou que participou do crime. Ele já tem passagens por receptação de veículo roubado.

O criminoso e o veículo foam encaminhados para o DHPP.

Crime

Por volta das 15h desta terça-feira (5), banhistas se divertiam na Praia de Jaguaribe, quando um grupo de cinco homens armados invadiu a faixa de areia atirando. O alvo da ação era Lucas Santos da Cruz, 27 anos, que correu, mas foi alcançado e morto no local. A estudante de biomedicina na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, Juliana Celina da Santana Silva Alcântara, 20, e o adolescente, Igor Oliveira Lima Filho, 16, que não tinham nenhum envolvimento com os criminosos, estavam na linha dos tiros e acabaram sendo atingidos e mortos.



A mãe de Juliana Celina estava na hora quando a filha foi baleada e passou mal, precisando ser socorrida e medicada. Um outro rapaz que estava na praia, André Luiz Cunha dos Santos, que também não tem envolvimento com a criminalidade, foi atingido e sobreviveu. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia.