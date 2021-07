Polícia prende trio que tentou assassinar vereador em Luís Eduardo Magalhães

Três suspeitos de tentar matar o vereador Adernoel Mota de Santana, em março deste ano, foram presos na manhã desta quarta-feira (14), na cidade de Luís Eduardo Magalhães.

Os mandados de prisão temporária dos suspeitos foram cumpridos na Operação Cerrado, que contou com a participação de policiais da delegacia da cidade e de uma equipe da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras).

Os três suspeitos foram encontrados na zona rural de Barreiras, nas proximidades da Cachoeira do Redondo. De acordo com o delegado Leonardo Almeida, da delegacia de Luís Eduardo Magalhães, o trio é apontado como responsável pela execução da tentativa de homicídio.“As investigações prosseguem, com o intuito de chegar até o mandante da ação delituosa”, disse.

Relembre o caso

O vereador foi atingido por dois tiros em seu escritório. Segundo a investigação, os suspeitos estacionaram próximo ao imóvel, caminharam até o local e chamaram a vítima pelo nome, atirando e acertando o político em seguida. “Eles chegaram a efetuar mais um disparo, que não atingiu o político. O trio fugiu quando populares começaram a chamar atenção”, relatou o delegado.

Dentre os três homens presos na operação, um deles também tinha um mandado em aberto por um assassinato. Os suspeitos devem ser encaminhados ao Conjunto Penal de Barreiras. “Vamos solicitar que as prisões sejam convertidas em preventivas”, concluiu o delegado.